Девушка Энди Картрайта, которого расчленила жена, рассказала об их любовном треугольнике

На днях в деле о расчленённом женой рэпере Энди Картрайте (настоящее имя — Александр Юшко) из Санкт-Петербурга появилась новая зацепка. Марина Кохал могла убить мужа на почве ревности, потому что музыкант планировал уйти из семьи к другой. Соперницей оказалась 24-летняя Надя, которая успела окончить РГПУ имени Герцена, а сейчас работает в салоне цветов.

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Как рассказала девушка изданию Starhit, они с рэпером познакомились ещё в 2014 году, когда оказались в одной компании. Пара обменялась номерами, чтобы продолжить общение по общим интересам, и так они переписывались некоторое время. Позже друзья встретились в 2017 году, когда Энди был уже популярным рэпером и женат на Марине. Пара возобновила общение, и тогда уже их отношения переросли во что-то более серьёзное.

Фото © ВКонтакте

Марина подозревала мужа в измене, она забирала все деньги, которые он получал за концерты, выделяя Энди небольшую сумму. Но она уверилась окончательно в неверности Энди, когда обнаружила на его одежде светлый волос. Тогда в истерическом порыве она побрилась налысо, а позже, когда волосы отросли, перекрасилась в блондинку. Марина часто писала Наде, требуя от неё расстаться с мужем и уверяя, что на самом деле рэпер — сумасшедший алкоголик.

Фото © ВКонтакте