Неизвестные обстреляли незаконную военную базу США в Сирии

Группа неизвестных обстреляла американскую военную базу в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает издание Al-Watan.

🔴 بالفديو الكاتيوشا ذلة امريكا



فصائل المقاومة السورية الوطنية استهدفت قبل ساعات قاعدة الشدادي في ريف الحسكه التي يتواجد بها القوات الأمريكية برشقات من صواريخ الكاتيوشا . pic.twitter.com/j26JqLZYXf — علي كريم (@alikareem376) August 5, 2020

Отмечается, что ракетному обстрелу подверглась база в городе Эш-Шаддад. Пользователи соцсетей сообщают, что за атакой стоит группировка "Сирийское сопротивление", также известная как TSR. Официально эта информация не подтверждена.

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях на базы США, незаконно расположенные в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур. Однако в Пентагоне эту информацию не подтверждают.

Основные силы американских военных в Сирии расположены вокруг месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.