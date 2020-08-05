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Неизвестные обстреляли незаконную военную базу США в Сирии

О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

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Фото © AP Photo/Baderkhan Ahmad

Группа неизвестных обстреляла американскую военную базу в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает издание Al-Watan.

Отмечается, что ракетному обстрелу подверглась база в городе Эш-Шаддад. Пользователи соцсетей сообщают, что за атакой стоит группировка "Сирийское сопротивление", также известная как TSR. Официально эта информация не подтверждена.

В Сирии террорист сдался армии и рассказал о провокациях ради авиаудара США

По его словам, на подконтрольной американцам зоне Эт-Танф очень серьёзно промывают мозги.

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях на базы США, незаконно расположенные в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур. Однако в Пентагоне эту информацию не подтверждают.

Основные силы американских военных в Сирии расположены вокруг месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по "отряду террористов" в Сирии.

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