Обноски по цене новых вещей. За что покупатели Wildberries и Lamoda отказываются платить и как им вернуть деньги

После самоизоляции некоторые офлайн-магазины так и не открылись, а люди приучили себя покупать вещи через Интернет. Вот только качество некоторых товаров с Wildberries и Lamoda клиентов откровенно разочаровывает.

Татьяна из Москвы пользовалась сервисом Lamoda ещё до пандемии. Но в последние месяцы причин для возмущения стало слишком много. В пункте самовывоза покупательница решила проверить качество товара до примерки, на что сотрудница Lamoda ей отказала, сославшись на то, что всё было тщательно проверено на складе.

— Не было бы проблем, если это был бы мой первый заказ, а так как я с данным магазином знакома давно, могу сказать вот что: приходили грязные носки, вместо спортивного костюма отправляли только толстовку, хотя в чеке заказа было написано "Костюм", вместо джинсов одного бренда за 15 000 рублей отправили мне легинсы другого бренда за 1500 рублей. У меня складывается впечатление, что магазин будет впаривать "левак", а после примерки требовать от нас деньги за бренд, — говорит покупательница.

И такое случается часто?

К сожалению, да. Иван из Подмосковья заказал себе несколько поло — 6,5 тысячи рублей за каждое. Курьер доставил заказ домой и остался ждать возле двери. Когда Иван распаковал вещи, то обнаружил, что на одном поло были пятна от дезодоранта, а другое было сшито так криво, что напоминало о подделках с рынка, да и там подобные было бы трудно найти.

— Хорошо, что это был заказ с Lamoda, где не требуется 100% оплаты, поэтому я просто отказался от некачественных вещей и вернул их курьеру, — рассказал покупатель.

Клиенты Wildberries, которым пришли бракованные или грязные вещи, вынуждены ждать возврата денег на карту, ведь по правилам онлайн-ретейлера доставка и примерка до дома или до пункта самовывоза возможна только после полной оплаты товаров.

— Мы отправляем средства в этот же день, а далее срок зависит от условий банка, в котором карта обслуживается, но, как правило, это занимает в среднем один – пять рабочих дней. В настоящее время при получении заказа как в пункты выдачи заказов, так и курьером возможна проверка и примерка товаров. Если какие-то товары не подошли, отказаться от них можно прямо в момент получения, — сообщает служба поддержки Wildberries. Вот только некоторые клиенты вынуждены ждать возврата своих денег намного дольше десяти дней.

Например, покупательница Зоя рассказывает, что купила на Wildberries неработающие часы. Неисправность обнаружила уже дома, в тот день девушка вернулась в пункт выдачи, чтобы вернуть товар. Но ей было отказано. Сотрудники магазина сказали, что возврат может осуществляться только через сайт, но через пять дней Зое было отказано и там.

— При получении заказа у каждого покупателя есть возможность проверить доставленный товар на отсутствие дефектов, правильность вложения и комплектацию и в случае обнаружения каких-либо дефектов или несоответствия сразу отказаться от покупки. К сожалению, даже у крупных производителей может встретиться производственный дефект. Ситуация не частая, но иногда такое случается. Именно для этого устанавливается гарантийный срок на такого рода товары. В случае возникновения поломки в процессе эксплуатации, если Вы уверены, что не нарушали правила её эксплуатации, товар можно передать в авторизованный сервисный центр производителя для диагностики и последующего ремонта, — ответил покупательнице онлайн-ретейлер.

Девушке жаль потраченных 6300 рублей, она решила обратиться в Роспотребнадзор.

Как действовать тогда?

Первое, что вам нужно сделать, — проверить товар до примерки. Неважно, где именно был оформлен заказ: на Lamoda, Wildberries, "Беру" или у других онлайн-ретейлеров. Если вы не уверены в качестве или видите, что вещь до вас уже кто-то носил, лучше отказаться от покупки сразу.

В том случае, если брак вы увидели уже в процессе носки или эксплуатации, обратитесь в службу поддержки магазина. Приложите фотографии дефектов и письменно расскажите о проблемах, которые у вас возникли. Если после этого ретейлер не идёт навстречу — обратитесь в Роспотребнадзор.

К заявлению также нужно приложить доказательства нарушения и чек о покупке.

По закону "О защите прав потребителей" вы можете в течение 14 дней с момента покупки вернуть любую вещь в магазин, кроме нижнего белья, носочно-чулочных изделий, предметов гигиены и ювелирных украшений.

"При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращённого товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования", — говорится в законе.