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Ещё 1254 пациента в Москве вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших достигло 186 223 человек.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечилось ещё 1254 пациента. Статистику на 6 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Инфекцию они подхватили на отдыхе в Сочи.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223, — отметила Ракова.

Выздоровевшим от коронавируса предлагают сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее Лайф сообщал, что общее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек.

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