Ещё 1254 пациента в Москве вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечилось ещё 1254 пациента. Статистику на 6 августа привела вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223, — отметила Ракова.

Выздоровевшим от коронавируса предлагают сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.