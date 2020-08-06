На Тайване из-за пандемии коронавируса стали популярными путешествия "в никуда"

Тайваньские авиакомпании из-за пандемии коронавирусной инфекции придумали однодневные полёты "в никуда". Об этом сообщает Международное радио Тайваня.

Пассажирам предлагаются рейсы из международного аэропорта Таоюаня. Самолёты пролетают над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего возвращаются в точку отправления.

Билеты на первый подобный рейс авиакомпании StarLux Airlines, который состоится 7 августа, были раскуплены за пять минут после старта продаж. Всего опробовать новинку смогут 188 пассажиров, на борту им будут предложены блюда из ресторана. Продлится такой тур три часа. Стоимость места в эконом-классе составила 4688 тайваньских долларов (около 160 долларов США).

Такой же рейс, приуроченный ко Дню пап, отмечающийся на Тайване 8 августа, совершит авиакомпания EVA Air. Она продала все 309 билетов.

А перевозчик China Airlines предлагает полёты для детей и их родителей, в течение которых малыши смогут побывать в роли бортпроводников. Билеты на два подобных рейса также были раскуплены за считанные минуты.