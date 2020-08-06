Жарко, но с дождиком. Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей в четверг

В Москве 6 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь и от 26 до 28 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на пятницу похолодает до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
Москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях"Как долго в Москве будет такая некомфортная погода, синоптики сказать не могут.
В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется до 24–29 градусов. В ночное время суток столбики термометров опустятся до +10 градусов.
Ранее в Гидрометцентре москвичам пообещали "комфортное похолодание" на выходные.