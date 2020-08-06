"Неважно, летние или зимние". На Украине предложили начинать уроки в школах со сжигания шин

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с предложением начинать уроки в школах и детских садах со сжигания шин. С такой инициативой выступил некий Виталий Бураков, документ был размещён на сайте Офиса Президента.

По мнению автора предложения, этот ритуал должен послужить патриотическому воспитанию и стать символом борьбы за европейские ценности. Бураков, вероятно, намекал на события Евромайдана в 2014 году, когда во время протестных акций украинцы массово жгли автомобильные покрышки в центре Киева.

— Необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние, неважно) как символа борьбы за европейские ценности, — сказано в тексте петиции.

Также указывается, что в обратном случае Украина рискует воспитать поколение, для которого кастрюля — только кухонная посуда, "а не шлем гордого украинского патриота".