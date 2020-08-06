Twitter заблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа из-за фейкового видео

Администрация социальной сети "Твиттер" временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
Это произошло после публикации видеоролика с ложными сведениями о коронавирусной инфекции. В нём представлен фрагмент интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он заявил, что дети "практически невосприимчивы к CoViD-19". Ранее этот же видеоролик был удалён со страницы Трампа в "Фейсбуке".
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По словам представителя соцсети, данный ролик нарушает правила компании и содержит в себе дезинформацию о коронавирусе. Восстановить аккаунт можно будет после того, как владелец страницы удалит видео.
Заместитель пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Паррелла назвала подобные действия "новым проявлением откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту". В беседе с изданием The Hill она отметила, что социальные сети не являются арбитрами истины.
Напомним, это не первый раз, когда "Твиттер" активно реагирует на публикации Дональда Трампа. Ранее руководство соцсети неоднократно удаляло посты президента и даже ставило под ними пометки о недостоверной информации. Из-за этого Трамп обвинил соцсеть в "удушении" свободы слова и пригрозил закрыть её.