Twitter заблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа из-за фейкового видео

Администрация социальной сети "Твиттер" временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Это произошло после публикации видеоролика с ложными сведениями о коронавирусной инфекции. В нём представлен фрагмент интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он заявил, что дети "практически невосприимчивы к CoViD-19". Ранее этот же видеоролик был удалён со страницы Трампа в "Фейсбуке".

По словам представителя соцсети, данный ролик нарушает правила компании и содержит в себе дезинформацию о коронавирусе. Восстановить аккаунт можно будет после того, как владелец страницы удалит видео.

Заместитель пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Паррелла назвала подобные действия "новым проявлением откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту". В беседе с изданием The Hill она отметила, что социальные сети не являются арбитрами истины.