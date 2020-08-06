В Дании предсказали самый затяжной кризис в истории США

Коронавирусная инфекция нанесла сильнейший удар по экономике США. Такое мнение высказал журналист датского издания Berlingske. По мнению Ульрика Харальда Би, Соединённые Штаты ждёт самый затяжной кризис в истории, ведь на этот раз быстро восстановиться не получится.

Автор статьи отмечает, что во втором квартале года в экономике Штатов случился самый большой спад в послевоенные годы: ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал на 32,9%, а уровень безработицы вышел на максимально высокие показатели с 1930-х годов.

Кроме того, наблюдается снижение инвестиций в бизнес и жилищное строительство, а также увеличение заявок на пособие по безработице.

Это случилось несмотря на то, что за период с марта по июнь Вашингтон направил пять триллионов долларов на поддержку экономики.

Теперь же, перед тем как начать восстановление, стране придётся упасть в пропасть, созданную коронавирусом.

Напомним, США лидируют по количеству заражений CoViD-19 (свыше 4,7 млн человек), а также по числу летальных исходов от него (более 156 тысяч).