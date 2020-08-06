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Под удары колокола. В Японии минутой молчания почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы — видео

По официальным данным, число погибших превышает 324 тысячи человек. При этом список ежегодно пополняется.

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В Японии минутой молчания почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы, унёсшей 75 лет назад тысячи жизней. Мемориальная церемония прошла в городском парке Мира в усечённом формате из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию вели местные телеканалы.

В 8:15 по местному времени (2:15 мск) — ровно в тот момент, когда 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш", была объявлена минута молчания. Отсчёт вёлся ударами колокола. После этого в парке выступили мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Россию на церемонии представил посол Михаил Галузин.

Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели — созданию мира без ядерного оружия, — сказал глава японского правительства.

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По последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.

Абэ добавил, что трагедии, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, не должны повториться.

Точное число жертв бомбы, сброшенной на Хиросиму, до сих пор не установлено. По разным подсчётам, при самом взрыве погибло от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года количество жертв возросло до 140 тысяч — многие умерли в больницах от ран и облучения. Список продолжает пополняться. Так, за прошлый год в него было внесено ещё около пяти тысяч имён. Общее число погибших, по официальным данным, превышает 324 тысячи.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

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