Под удары колокола. В Японии минутой молчания почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы — видео

広島に原爆が投下された8:15に黙とうが捧げられましたhttps://t.co/8ZLreMp6vZ— ニコニコニュース (@nico_nico_news) August 6, 2020
戦後75年をむかえた広島市で平和記念式典が行われました。
安倍総理も出席するなか、原爆死没者の霊を慰め世界恒久平和の実現を祈念した黙とうが捧げられました。#広島 #原爆の日 pic.twitter.com/kmkoKQbVy9
В Японии минутой молчания почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы, унёсшей 75 лет назад тысячи жизней. Мемориальная церемония прошла в городском парке Мира в усечённом формате из-за эпидемии коронавируса. Трансляцию вели местные телеканалы.
В 8:15 по местному времени (2:15 мск) — ровно в тот момент, когда 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш", была объявлена минута молчания. Отсчёт вёлся ударами колокола. После этого в парке выступили мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Россию на церемонии представил посол Михаил Галузин.
— Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели — созданию мира без ядерного оружия, — сказал глава японского правительства.
Стёрты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории человечества — фотогалереяПо последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.
Абэ добавил, что трагедии, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, не должны повториться.
Точное число жертв бомбы, сброшенной на Хиросиму, до сих пор не установлено. По разным подсчётам, при самом взрыве погибло от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года количество жертв возросло до 140 тысяч — многие умерли в больницах от ран и облучения. Список продолжает пополняться. Так, за прошлый год в него было внесено ещё около пяти тысяч имён. Общее число погибших, по официальным данным, превышает 324 тысячи.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.