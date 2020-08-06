Помпео заявил о прогрессе в переговорах США и России по контролю над вооружениями

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прогрессе в переговорах США и России по контролю над вооружениями.

— В последние месяцы мы усердно трудились над тем, чтобы три страны с наиболее крупным арсеналом ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться вперёд, чтобы уменьшить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия, — сказал он на брифинге для журналистов.

Помпео отметил, что у России и США состоялись две хорошие встречи, также он выразил надежду, что в скором времени государства ещё раз сядут за стол переговоров. Кроме того, дипломат пригласил на переговоры Китай, уточнив, что это будет "в их интересах и в интересах всего мира".

В заключение госсекретарь в очередной раз добавил, что Россия может призвать КНР к участию в переговорах.