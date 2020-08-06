Жителя Приамурья с CoViD-19 приговорили к условному сроку за побег из больницы

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к восьми месяцам условно жителя города Шимановска, который ранее был госпитализирован в инфекционное отделение больницы с CoViD-19 и сбежал оттуда. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в конце мая 39-летний мужчина дважды покинул больницу, чем создал угрозу заражения других граждан. Нарушителю также назначен испытательный срок в один год.

В Амурской области выявлено 2866 случаев коронавируса. Умерло 47 человек, выздоровело 2154 пациента.