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Жителя Приамурья с CoViD-19 приговорили к условному сроку за побег из больницы

Также ему назначен испытательный срок в один год.

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Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к восьми месяцам условно жителя города Шимановска, который ранее был госпитализирован в инфекционное отделение больницы с CoViD-19 и сбежал оттуда. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что в конце мая 39-летний мужчина дважды покинул больницу, чем создал угрозу заражения других граждан. Нарушителю также назначен испытательный срок в один год.

Сбежавший из карантина житель Приамурья заразил коронавирусом всю семью

Врачи оценивают состояние его домочадцев как стабильное.

В Амурской области выявлено 2866 случаев коронавируса. Умерло 47 человек, выздоровело 2154 пациента.

Ранее сообщалось, что в Приамурье для госпитализации пациента с коронавирусом врачам потребовалась помощь полиции.

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