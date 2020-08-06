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Facebook удалил со страницы Трампа видео о коронавирусе, посчитав его фейком

В этом ролике американский лидер говорил о невосприимчивости детей к инфекции.

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Администрация "Фейсбука" удалила со страницы президента США Дональда Трампа видеоролик, в котором содержатся ложные сведения о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NBC News, подчёркивая, что подобное произошло впервые.

Трамп разместил на своей странице фрагмент интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что дети "практически невосприимчивы к CoViD-19". Представители соцсети посчитали эти утверждения ложными.

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Также соцсеть ограничила доступ к странице сына главы Белого дома.

Один из администраторов отметил, что подобные заявления нарушают политику "Фейсбука" касательно дезинформации о коронавирусе.

И если "Фейсбук" впервые пошёл на этот шаг, то вот "Твиттер" уже неоднократно удалял публикации Дональда Трампа и даже ставил под ними пометки о недостоверной информации. Из-за этого Трамп обвинил соцсеть в "удушении" свободы слова и пригрозил закрыть её.

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