Facebook удалил со страницы Трампа видео о коронавирусе, посчитав его фейком

Администрация "Фейсбука" удалила со страницы президента США Дональда Трампа видеоролик, в котором содержатся ложные сведения о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NBC News, подчёркивая, что подобное произошло впервые.

Трамп разместил на своей странице фрагмент интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что дети "практически невосприимчивы к CoViD-19". Представители соцсети посчитали эти утверждения ложными.

Один из администраторов отметил, что подобные заявления нарушают политику "Фейсбука" касательно дезинформации о коронавирусе.