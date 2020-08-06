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Раскрыто полное название нового фильма про "Отряд самоубийц"

Премьера картины намечена на август следующего года.

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Перезапуск супергеройского боевика "Отряд самоубийц" получил полное название "Миссия навылет". Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал в "Твиттере" логотипы ленты. Стоит отметить, что информацией он решил поделиться в честь своего дня рождения — 5 августа Ганну исполнилось 54 года.

Фото © Twitter / James Gunn

В российский прокат фильм выйдет в августе 2021 года.

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При этом в России фильм покажут в кинотеатрах.

Первый фильм "Отряд самоубийц", который вышел в свет в 2016 году, несмотря на неоднозначные оценки зрителей и критиков, собрал в прокате 746 млн долларов при бюджете 145 млн долларов. Новая часть франшизы станет перезапуском, а не полноценным сиквелом. В актёрский состав картины помимо уже снимавшихся в первом фильме Марго Робби, Джая Кортни и Виолы Дэвис вошли Идрис Эльба, Давид Дастмалчян и Тайка Вайтити.

Ранее Лайф показывал видео со съёмочной площадки "Отряда самоубийц".

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