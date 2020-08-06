Раскрыто полное название нового фильма про "Отряд самоубийц"

Перезапуск супергеройского боевика "Отряд самоубийц" получил полное название "Миссия навылет". Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал в "Твиттере" логотипы ленты. Стоит отметить, что информацией он решил поделиться в честь своего дня рождения — 5 августа Ганну исполнилось 54 года.
Фото © Twitter / James Gunn
В российский прокат фильм выйдет в августе 2021 года.
Премьера "Мулан" в мире пройдёт онлайн. Стоимость "билета" 30 долларовПри этом в России фильм покажут в кинотеатрах.
Первый фильм "Отряд самоубийц", который вышел в свет в 2016 году, несмотря на неоднозначные оценки зрителей и критиков, собрал в прокате 746 млн долларов при бюджете 145 млн долларов. Новая часть франшизы станет перезапуском, а не полноценным сиквелом. В актёрский состав картины помимо уже снимавшихся в первом фильме Марго Робби, Джая Кортни и Виолы Дэвис вошли Идрис Эльба, Давид Дастмалчян и Тайка Вайтити.
Ранее Лайф показывал видео со съёмочной площадки "Отряда самоубийц".