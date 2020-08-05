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Премьера "Мулан" в мире пройдёт онлайн. Стоимость "билета" 30 долларов

При этом в России фильм покажут в кинотеатрах.

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Компания The Walt Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на онлайн-платформу Disney+. Об этом сообщает The Verge.

Картина станет доступна для покупки 4 сентября, а её цена составит 29,99 доллара (более двух тысяч рублей). При этом стоимость подписки на сервис — 6,99 доллара (чуть более 500 рублей).

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Премьера восьмисерийного первого сезона состоится 18 сентября.

Однако жители стран, где сервис пока недоступен, смогут увидеть фильм в кинотеатрах. К ним относится и Россия. Премьера также намечена на 4 сентября.

Изначально релиз ремейка мультфильма 1998 года должен был состояться в марте, однако затем трижды переносился из-за пандемии коронавируса.

Ранее Лайф сообщал о переносе выхода нового сезона "Ходячих мертвецов".

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