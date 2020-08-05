Премьера "Мулан" в мире пройдёт онлайн. Стоимость "билета" 30 долларов

Компания The Walt Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на онлайн-платформу Disney+. Об этом сообщает The Verge.

Картина станет доступна для покупки 4 сентября, а её цена составит 29,99 доллара (более двух тысяч рублей). При этом стоимость подписки на сервис — 6,99 доллара (чуть более 500 рублей).

Однако жители стран, где сервис пока недоступен, смогут увидеть фильм в кинотеатрах. К ним относится и Россия. Премьера также намечена на 4 сентября.

Изначально релиз ремейка мультфильма 1998 года должен был состояться в марте, однако затем трижды переносился из-за пандемии коронавируса.