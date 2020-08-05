Кроме того, планируется сокращение расходов на Счётную палату.

Министерство финансов России предложило сократить расходы на содержание Государственной думы и Совета Федерации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ ведомства.

Сокращение будет постепенным. Его предлагают начать в 2021 году и к 2023 году урезать бюджет двух госорганов на 1,9 млрд рублей. В таком случае их финансирование составит около 20 млрд рублей в год.

В 2021 году траты на Госдуму планируется сократить на 2,9% (378 млн рублей), в 2022-м — на 4,5% (577 млн), а в 2023-м — на 2% (256 млн). Конечная сумма составит 12,4 млрд в год.

В следующем году расходы на содержание Совета Федерации планируется урезать на 3% (217 млн), в 2022-м — на 4,6% (338 млн), а в 2023 году — на 2,4% (178 млн). Итоговая сумма составит 7 млрд рублей ежегодно.

Также на 517,9 млн рублей могут быть сокращены расходы на Счётную палату.