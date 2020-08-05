Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Закарпатье грабитель с ножом отобрал у женщины пульт от телевизора, 30 гривен и бутылку водки

Его задержали по горячим следам.

26

Фото © Pixabay

Житель города Тячев Закарпатской области совершил ограбление, принёсшее ему скудный улов. Об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".

Ранее судимый мужчина, вооружившись ножом и надев маску, пробрался в дом к местной жительнице и забрал у неё 30 гривен, бутылку водки и пульт от телевизора.

В Туле грабитель-неудачник оставил документы на месте преступления

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело о разбое.

Спустя некоторое время местная полиция задержала грабителя-неудачника, который сознался в содеянном и дал показания следователю.

Ранее Лайф сообщал, что звезду "Сибирского цирюльника" обокрали в больнице, пока она была на операции.

Выбор редакции

Loading...