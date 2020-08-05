В Закарпатье грабитель с ножом отобрал у женщины пульт от телевизора, 30 гривен и бутылку водки

Житель города Тячев Закарпатской области совершил ограбление, принёсшее ему скудный улов. Об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".
Ранее судимый мужчина, вооружившись ножом и надев маску, пробрался в дом к местной жительнице и забрал у неё 30 гривен, бутылку водки и пульт от телевизора.
В Туле грабитель-неудачник оставил документы на месте преступленияВ отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело о разбое.
Спустя некоторое время местная полиция задержала грабителя-неудачника, который сознался в содеянном и дал показания следователю.
Ранее Лайф сообщал, что звезду "Сибирского цирюльника" обокрали в больнице, пока она была на операции.