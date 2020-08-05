Арендатор вероятного прокладчика "Северного потока — 2" вышел из проекта

Компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), арендующая способную достроить газопровод "Северный поток — 2" баржу-трубоукладчик "Фортуна", отказалась от участия в проекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании.
— [МРТС] не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток — 2" (Nord Stream 2), ставшего мишенью американских санкций, — заявил представитель компании.
Газопровод может быть достроен с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении судна с динамической системой позиционирования, которое способно удерживать его в нужной точке без якорей и швартовки. Таковым, например, является "Академик Черский".
В Дании никто не оспорил разрешение строить "Северный поток – 2" якорными судамиОтмечается, что возражений о строительстве не поступило.
Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включил в себя санкции против российского проекта "Северный поток — 2". В связи с этим производившая работы по прокладке газопровода компания Allseas приостановила работу.
А в начале июня в американский сенат внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2". Согласно документу, они будут направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. При этом канцлер Ангела Меркель заявляла, что ФРГ считает правильным запустить "Северный поток — 2", несмотря на санкции Вашингтона. Германия готовит ответ на случай введения таких ограничений.