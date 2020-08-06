Эксперт раскрыл способы удаления личной информации из Интернета

Удалить всю информацию о вас в Интернете нажатием одной кнопки невозможно. Но есть несколько способов убрать нежелательные данные. О них рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

— Как правило, удаление нежелательной информации происходит по решению суда. К примеру, если госслужащий захочет удалить в Интернете какую-то информацию из своей биографии, ему нужно будет доказать в суде, что это ложь, — приводит слова Кускова агентство "Прайм".

По словам эксперта, если пользователь забыл пароль от аккаунта в социальной сети, но хочет заняться чисткой данных, ему нужно обратиться к администрации сайта и предоставить доказательства того, что он действительно является владельцем страницы. В том же случае, когда личные сведения были опубликованы в Сети без разрешения, следует добиваться их удаления через суд.

Кусков отметил, что в жизни происходят как взлёты, так и падения, поэтому удалять всё то, что было её частью, не совсем правильно.