В Чернобыльском заповеднике объяснили, почему нельзя есть грибы из зоны отчуждения

Употребление грибов, растущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

— Белые, лисички, подберёзовики... Казалось бы, все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения, — говорится в записи, опубликованной на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что эти грибы наполнены радионуклидами. Они активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжёлые металлы и иные вещества.

Фото © Facebook / Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник 1 / 4

В заповеднике добавили, что грибы-красавцы попадаются в зоне отчуждения даже летом во влажных местах.