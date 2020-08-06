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В Чернобыльском заповеднике объяснили, почему нельзя есть грибы из зоны отчуждения

На первый взгляд они съедобны, однако скрывают множество тайн.

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Употребление грибов, растущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Белые, лисички, подберёзовики... Казалось бы, все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения, — говорится в записи, опубликованной на странице в "Фейсбуке".

Учёные выяснили, что грибы из Чернобыля могут помочь поселенцам на Марсе

Кроме того, эти грибы отлично переносят заморозку.

Отмечается, что эти грибы наполнены радионуклидами. Они активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжёлые металлы и иные вещества.

Фото © Facebook / Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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В заповеднике добавили, что грибы-красавцы попадаются в зоне отчуждения даже летом во влажных местах.

Ранее "Роскачество" рассказало, как правильно и безопасно собирать грибы.

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