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Чемпион мира по биатлону Шипулин и его семья вылечились от коронавируса

Инфекцию они подхватили на отдыхе в Сочи.

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Антон Шипулин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чемпион мира по биатлону, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, его жена и дочь вылечились от коронавирусной инфекции.

Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой, — написал Шипулин в "Инстаграме".

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Шипулин поблагодарил местных врачей и сотрудников Роспотребнадзора за труд и самоотдачу, а подписчиков призвал успеть отдохнуть и набраться сил за последний месяц лета, но обязательно беречь себя и очень внимательно отнестись к своему здоровью.

Напомним, CoViD-19 он вместе с супругой Луизой и дочерью Мирой подхватил на отдыхе в Сочи.

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