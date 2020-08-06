Чемпион мира по биатлону Шипулин и его семья вылечились от коронавируса

Чемпион мира по биатлону, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, его жена и дочь вылечились от коронавирусной инфекции.

— Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой, — написал Шипулин в "Инстаграме".

Шипулин поблагодарил местных врачей и сотрудников Роспотребнадзора за труд и самоотдачу, а подписчиков призвал успеть отдохнуть и набраться сил за последний месяц лета, но обязательно беречь себя и очень внимательно отнестись к своему здоровью.