Садальский заявил о "смерти" прежнего театра "Современник"

Актёр Станислав Садальский считает, что театр "Современник" перестал существовать в своём прежнем виде сразу после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек.
— Театр как человек — рождается, живёт и умирает. Прежний "Современник" же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр, — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже, — приводит слова Садальского портал Teleprogramma.pro.
Тот факт, что на сегодняшний день в театре нет лидера, сопоставимого с Волчек, и является причиной тех скандалов, что разгораются внутри "Современника", считает артист.
Чулпан Хаматова не увидела в "Современнике" чудовищной ситуации, из-за которой ушёл ГармашОна отметила, что худрук театра Виктор Рыжаков ещё не успел себя проявить, так как вскоре после его назначения культурное учреждение закрыли на карантин.
Садальский также прокомментировал уход своего коллеги Сергея Гармаша, отметив, что это жизненная ситуация.
— Это жизнь — все уходят, умирают, всех забывают. Ну а Сергей Гармаш не пропадёт. Его везде возьмут, — подчеркнул актёр.
Напомним, Сергей Гармаш объяснил свой уход из "Современника" "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Представитель артиста заявил, что в другом театре он играть не станет, а коллеги назвали его уход катастрофой.