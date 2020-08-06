Садальский заявил о "смерти" прежнего театра "Современник"

Актёр Станислав Садальский считает, что театр "Современник" перестал существовать в своём прежнем виде сразу после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек.

— Театр как человек — рождается, живёт и умирает. Прежний "Современник" же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр, — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже, — приводит слова Садальского портал Teleprogramma.pro.

Тот факт, что на сегодняшний день в театре нет лидера, сопоставимого с Волчек, и является причиной тех скандалов, что разгораются внутри "Современника", считает артист.

Садальский также прокомментировал уход своего коллеги Сергея Гармаша, отметив, что это жизненная ситуация.

— Это жизнь — все уходят, умирают, всех забывают. Ну а Сергей Гармаш не пропадёт. Его везде возьмут, — подчеркнул актёр.