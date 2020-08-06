СМИ: В России может существенно подорожать доставка заказов из магазинов из-за новых санитарных требований

Ассоциация компаний интернет-торговли АКИТ направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой негативный отзыв на новый проект Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
По мнению АКИТ, из-за новых санитарных требований к перевозке продуктов питания стоимость их доставки может вырасти в два раза. Так, например, проект предполагает запрет транспортировки в одном автомобиле продуктов питания и бытовой химии.
Президент АКИТ Артём Соколов рассказал, что сейчас стоимость доставки составляет 300–350 рублей. Он отметил, что компании пытаются удешевить доставку за счёт расширения ассортимента. Также, подчеркнул Соколов, контакт между бытовыми и пищевыми продуктами исключён, так как они располагаются в разных секциях автомобилей.
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко назвал новые требования чрезмерными. По его мнению, если правила будут распространяться и на курьерские службы, то им также понадобится раздельный транспорт.
Долго, дорого и тухло. Что нам не понравилось в доставке "Дикси" и "Пятёрочки"В период пандемии у многих магазинов появилась доставка. В стороне не остались даже ретейлеры бюджетного сегмента. А именно к ним зачастую у клиентов и больше всего недоверия. Мы протестировали сервис в "Дикси" и "Пятёрочке" и теперь делимся своим опытом. Спойлер: каждая компания нас удивила, но по-своему.
В Роспотребнадзоре сообщили, что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о химикатах I и II класса опасности, однако в АКИТ заявили, что об этом в проекте не говорится.
Ранее стало известно, что более 40% москвичей заказывают доставку еды не себе.