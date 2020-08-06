СМИ: В России может существенно подорожать доставка заказов из магазинов из-за новых санитарных требований

Долго, дорого и тухло. Что нам не понравилось в доставке "Дикси" и "Пятёрочки" В период пандемии у многих магазинов появилась доставка. В стороне не остались даже ретейлеры бюджетного сегмента. А именно к ним зачастую у клиентов и больше всего недоверия. Мы протестировали сервис в "Дикси" и "Пятёрочке" и теперь делимся своим опытом. Спойлер: каждая компания нас удивила, но по-своему.