В Роспотребнадзоре рассказали, кому не стоит есть дыню

Дыня является тяжёлым продуктом, поэтому к её употреблению нужно подходить правильно. Не стоит её есть сразу после другого приёма пищи и на голодный желудок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям, — приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, плоды не стоит употреблять вместе с холодной водой, кисломолочными продуктами и алкоголем, так как велик шанс заработать расстройство желудка.

В ведомстве также уточнили, что основные вредные вещества в дынях, в случае их наличия, скапливаются около корки.

Специалисты советуют покупать дыни в конце августа — начале сентября. Тогда они более спелые и качественные. Делать это лучше в супермаркетах, магазинах и на официальных точках продаж, но не у дорог, где в плод могут попасть вредные металлы и токсичные вещества.