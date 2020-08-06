Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья Трампа

Трое 15-летних подростков, вооружённых полуавтоматическим оружием, проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на официального представителя полиции города.

По его словам, подростки попытались сбежать от полицейского на автомобиле. Наткнувшись на патрульную машину, они остановились и побежали к ограде поместья, перебрались через неё и попытались спрятаться.

При этом в рюкзаке с собой у них был обнаружен полуавтоматический автомат. Ребята заверили, что он не принадлежал им и был найден случайно.

Прокуратура решает, как поступить с подростками, которые, как уточнили в полиции, понятия не имели, где оказались.