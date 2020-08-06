Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья Трампа

Трое 15-летних подростков, вооружённых полуавтоматическим оружием, проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на официального представителя полиции города.
По его словам, подростки попытались сбежать от полицейского на автомобиле. Наткнувшись на патрульную машину, они остановились и побежали к ограде поместья, перебрались через неё и попытались спрятаться.
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При этом в рюкзаке с собой у них был обнаружен полуавтоматический автомат. Ребята заверили, что он не принадлежал им и был найден случайно.
Прокуратура решает, как поступить с подростками, которые, как уточнили в полиции, понятия не имели, где оказались.
Напомним, в 2019 году в поместье Трампа проникла китаянка Чжан Юйцзин, убедив охрану, что является родственницей одного из членов закрытого клуба. Федеральный суд Южного округа штата приговорил её к восьми месяцам тюрьмы. Кроме того, в ноябре 2018 года на территорию резиденции пробрался студент Висконсинского университета по имени Марк Слэттери Линдблом. В результате он был приговорён к одному году условно и штрафу в размере 25 тысяч долларов.