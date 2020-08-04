Выбираем сахарный арбуз и ароматную дыню. Все главные правила

На этой неделе в Москве открылись арбузные и дынные развалы. В столице откроется 280 точек, где можно купить главное лакомство конца лета. Эксперты "Роскачества" составили главные правила по выбору спелого арбуза. Одно из первых: не стоит покупать арбуз у дороги — всё-таки бахчевые впитывают вредные выхлопы, и вам есть выхлопные газы.

Но кроме предупредительных рекомендаций есть и практические. Ведь нет ничего обиднее, чем купить большой арбуз или увесистую дыню, прийти домой и понять, что арбуз безвкусный, а дыня зелёная. Мы составили список проверенных рекомендаций, как выбрать хоть дыню, хоть арбуз и не ошибиться.