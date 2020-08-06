Воевавший в Донбассе ветеран ВСУ под Полтавой захватил в заложники жену и тёщу

Накопительный эффект. Почему на Украине участились захваты заложников Похоже, на Украине новый тренд: за последние пару недель уже в третий раз случился захват заложников. Сегодня гражданин Узбекистана угрожал взорвать банк в центре Киева, и бойцам спецназа на этот раз удалось с ним быстро справиться. Ранее президент страны прогнулся и выполнил абсурдные требования горе-террориста, у которого оказалась не в порядке голова.