Воевавший в Донбассе ветеран ВСУ под Полтавой захватил в заложники жену и тёщу

Участник боевых действий в Донбассе, бывший украинский военный захватил в заложники жену и тёщу в селе Солоница Полтавской области. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
— В деревню прибыло 20 полицейских, и после долгих переговоров они задержали пьяного террориста, — написал Мосийчук в "Фейсбуке".
По его словам, у захватчика было при себе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.
Накопительный эффект. Почему на Украине участились захваты заложниковПохоже, на Украине новый тренд: за последние пару недель уже в третий раз случился захват заложников. Сегодня гражданин Узбекистана угрожал взорвать банк в центре Киева, и бойцам спецназа на этот раз удалось с ним быстро справиться. Ранее президент страны прогнулся и выполнил абсурдные требования горе-террориста, у которого оказалась не в порядке голова.
Это уже четвёртый случай захвата заложников на Украине за последние две недели. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил заложников после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй захват произошёл спустя всего два дня в Полтаве. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали. Третий случился в Киеве. Мужчина захватил заложницу в банке и угрожал взорвать бомбу. Спецназ обезвредил террориста.