Нидерландский велогонщик впал в кому после жёсткого завала на финише "Тура Польши" - видео

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.— NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020
Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.
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Велогонщик из Нидерландов Фабил Якобсен впал в кому и находится в тяжёлом состоянии после аварии, случившейся на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши", сообщает портал NOS Sport.
В борьбе за первое место Якобсена толкнул соотечественник Дилан Груневеген, после чего он на большой скорости въехал в боковые заграждения и столкнулся с фотографом. Прибывший на место инцидента спасательный вертолёт доставил спортсмена в больницу города Сосновец. Он был интубирован и находится в медикаментозной коме.
В Удмуртии школьник погиб, упав с велосипедаТрагедия произошла на берегу реки, куда мальчик пришёл вместе с сестрой и знакомым.
Однако, по данным France Press, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.
Виновник происшествия был дисквалифицирован, а Якобсен признан победителем этапа.
Напомним, год назад на третьем этапе веломногодневки произошла трагедия с 22-летним бельгийским гонщиком Бьоргом Ламбрехтом. Спустя чуть более чем 50 км дистанции он врезался в бетонную дренажную трубу. В результате спортсмен был госпитализирован, а позже скончался.