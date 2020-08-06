Нидерландский велогонщик впал в кому после жёсткого завала на финише "Тура Польши" - видео

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



Meer → https://t.co/dJU0vqPc83 pic.twitter.com/KL1VAvFXES — NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020

Велогонщик из Нидерландов Фабил Якобсен впал в кому и находится в тяжёлом состоянии после аварии, случившейся на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши", сообщает портал NOS Sport.

В борьбе за первое место Якобсена толкнул соотечественник Дилан Груневеген, после чего он на большой скорости въехал в боковые заграждения и столкнулся с фотографом. Прибывший на место инцидента спасательный вертолёт доставил спортсмена в больницу города Сосновец. Он был интубирован и находится в медикаментозной коме.

Однако, по данным France Press, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Виновник происшествия был дисквалифицирован, а Якобсен признан победителем этапа.