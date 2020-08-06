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Нидерландский велогонщик впал в кому после жёсткого завала на финише "Тура Польши" - видео

Соотечественник толкнул его в борьбе за лидерство.

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Велогонщик из Нидерландов Фабил Якобсен впал в кому и находится в тяжёлом состоянии после аварии, случившейся на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши", сообщает портал NOS Sport.

В борьбе за первое место Якобсена толкнул соотечественник Дилан Груневеген, после чего он на большой скорости въехал в боковые заграждения и столкнулся с фотографом. Прибывший на место инцидента спасательный вертолёт доставил спортсмена в больницу города Сосновец. Он был интубирован и находится в медикаментозной коме.

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Трагедия произошла на берегу реки, куда мальчик пришёл вместе с сестрой и знакомым.

Однако, по данным France Press, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Виновник происшествия был дисквалифицирован, а Якобсен признан победителем этапа.

Напомним, год назад на третьем этапе веломногодневки произошла трагедия с 22-летним бельгийским гонщиком Бьоргом Ламбрехтом. Спустя чуть более чем 50 км дистанции он врезался в бетонную дренажную трубу. В результате спортсмен был госпитализирован, а позже скончался.

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