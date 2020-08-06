Минздрав Турции опроверг сообщения о росте числа случаев коронавируса на курортах

Министерство здравоохранения Турции не фиксирует резкого роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле, — рассказали в турецком Минздраве.

Накануне ряд СМИ сообщил об увеличении заболеваемости в курортных регионах, ссылаясь на слова главы Минздрава Фахреттина Коджи. В действительности Коджа говорил о данных по всей стране. Также он выразил надежду, что празднование Курбан-байрама не приведёт к серьёзному росту количества случаев CoViD-19.

В Турции насчитывается 236 112 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 5784 пациента, выздоровело 219 506.