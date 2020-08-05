Названы самые низкие цены на отдых в России, Турции и Танзании

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнили цены на отдых на отечественных курортах, в Турции и Танзании. Эксперты выяснили, насколько путешествие внутри страны выгоднее.

Минимальная стоимость недельного отдыха на юге России в середине августа выросла в среднем на 10%. По подсчётам экспертов, наиболее бюджетный тур на двоих внутри страны обойдётся в 27,5–32,9 тысячи рублей. Поездка в Турцию с вылетом 8–14 августа стоит дороже, но Танзания значительно превосходит и Россию, и Турцию по ценам.

— Самый дешёвый недельный тур в Анталью (Сиде) в эти даты обойдётся в 39,8 тысячи рублей на двоих (на завтраках). Цены на Танзанию также стали немного ниже по минимальной планке, начинаясь от 133,8 тысячи рублей на двоих за тур, — рассказали в АТОР.