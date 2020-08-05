В Москве задержали проректора МГУ

"Подстраиваемся под новое время". Как бизнес спасается от банкротства Бизнес потерпел колоссальные убытки из-за введённого по всей России карантина. Людям доступен вход только в продуктовые магазины и аптеки. Всё остальное — только через онлайн-сервисы, которые есть не у всех. Лайф узнал, на что идёт руководство компаний, чтобы спасти свой бизнес.