В Москве задержали проректора МГУ

В Москве задержан 45-летний проректор МГУ Алексей Гришин, который ранее занимал пост министра строительства Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Мордовии. Гришина подозревают по делу о преднамеренном банкротстве. Для проведения допроса и следственных действий он доставлен в город Саранск.
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Гришина задержали как соучредителя ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства". По версии следствия, из-за долгов более 180 миллионов рублей подозреваемый вывел из компании активы на 894 миллиона, а затем обанкротил её.
— К настоящему времени проведены обыски по месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в городе Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — говорится в пресс-релизе СК.
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