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"Яна хочет Boom Boom". Рудковская сняла провокационный ролик, пока Плющенко уводит фигуристок у Тутберидзе

Известный продюсер опубликовала у себя в "Инстаграме" неоднозначный ролик.

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Имя прославленного фигуриста Евгения Плющенко в последнее время активно появляется в СМИ в одном ряду с тренером Этери Тутберидзе. Её подопечные плавно переходят в академию Плющенко, поэтому у Евгения сейчас много работы. В то время его жена, известный продюсер Яна Рудковская, опубликовала провокационный ролик у себя в "Инстаграме".

Рудковская спела под новую песню Светланы Лободы Boom Boom.

Яна хочет Boom Boom. Кто знает, тот поймёт, а кто не поймёт, ну и ладно, — так подписала этот ролик Рудковская.

Подписчики неоднозначно восприняли этот ролик. "А что, Евгений уже не бум-бум?", "Вы как бревно на фоне Плющенко, неестественно", "Одни тряпки", "На самом деле все уже бум-бум".

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