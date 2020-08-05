"Яна хочет Boom Boom". Рудковская сняла провокационный ролик, пока Плющенко уводит фигуристок у Тутберидзе

Имя прославленного фигуриста Евгения Плющенко в последнее время активно появляется в СМИ в одном ряду с тренером Этери Тутберидзе. Её подопечные плавно переходят в академию Плющенко, поэтому у Евгения сейчас много работы. В то время его жена, известный продюсер Яна Рудковская, опубликовала провокационный ролик у себя в "Инстаграме".
Рудковская спела под новую песню Светланы Лободы Boom Boom.
— Яна хочет Boom Boom. Кто знает, тот поймёт, а кто не поймёт, ну и ладно, — так подписала этот ролик Рудковская.
Подписчики неоднозначно восприняли этот ролик. "А что, Евгений уже не бум-бум?", "Вы как бревно на фоне Плющенко, неестественно", "Одни тряпки", "На самом деле все уже бум-бум".