"Каролина" разнесла "Рейнджерс" и отправила Панарина в отпуск

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в третьем матче серии плей-офф квалификационного раунда Кубка Стэнли обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" и оформил выход в основную сетку турнира. Встреча состоялась в Торонто на "Скотиабанк-арене" и закончилась победой ураганов — 4:1.

В составе победителей дубль оформил финский нападающий Себастьян Ахо, по разу отличились форварды Теуво Терявяйнен и Уоррен Фогеле. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Себастьян Ахо - настоящая гроза "Рейнджерс". Вот этот гол и восемь очков во всей серии. pic.twitter.com/PdU5Asv5sX — NHL Россия (@NHLrussia) August 5, 2020

За "Рейнджерс" единственную шайбу забросил форвард Крис Крайдер. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отыграл весь матч и отразил 27 бросков из 30, а его одноклубники — нападающие Артемий Панарин с Павлом Бучневичем — результативными действиями на льду не отметились.

Таким образом, "Каролина" выиграла у "Рейнджерс" все три игры (3:2; 4:1; 4:1) и первой через квалификацию пробилась в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли. Для команды Панарина этот сезон закончен.

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