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"Каролина" разнесла "Рейнджерс" и отправила Панарина в отпуск

Ураганы выиграли все три игры серии.

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Фото © Twitter / Carolina Hurricanes

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в третьем матче серии плей-офф квалификационного раунда Кубка Стэнли обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" и оформил выход в основную сетку турнира. Встреча состоялась в Торонто на "Скотиабанк-арене" и закончилась победой ураганов — 4:1.

В составе победителей дубль оформил финский нападающий Себастьян Ахо, по разу отличились форварды Теуво Терявяйнен и Уоррен Фогеле. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей.

За "Рейнджерс" единственную шайбу забросил форвард Крис Крайдер. Голкипер ньюйоркцев Игорь Шестёркин отыграл весь матч и отразил 27 бросков из 30, а его одноклубники — нападающие Артемий Панарин с Павлом Бучневичем — результативными действиями на льду не отметились.

Таким образом, "Каролина" выиграла у "Рейнджерс" все три игры (3:2; 4:1; 4:1) и первой через квалификацию пробилась в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли. Для команды Панарина этот сезон закончен.

НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Каролина Харрикейнз" — 1:4 (0:0; 1:1; 0:3), счёт в серии 0-3

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