На Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга появятся QR-коды

— Не так давно провели встречу с директором Российского военно-исторического общества. Договорились о том, что вместе будем работать над маршрутом, связанным с дорогами Победы в нашем городе и по всей стране, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова Панкевича.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом была очень показательна. В скором времени объекты культуры и другие учреждения будут пускать людей по одному, а не группами. В таком случае у человека должна быть возможность воспользоваться аудиогидом или изучить территорию с помощью телефона. Кроме того, современные технологии привлекут молодёжь, полагает Панкевич. Так можно донести до молодой аудитории интересную информацию, материалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе с историей Пискарёвского мемориала.