На Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга появятся QR-коды

На Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга появятся QR-коды. Так посетители смогут выстроить собственный маршрут по территории и познакомиться с историей. Об этом рассказал директор учреждения Евгений Панкевич.
Памятник правителю русских владений на Аляске уберут из центрального парка СиткиСтатую перенесут в музей, где она будет представлена в "историческом контексте".
— Не так давно провели встречу с директором Российского военно-исторического общества. Договорились о том, что вместе будем работать над маршрутом, связанным с дорогами Победы в нашем городе и по всей стране, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова Панкевича.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом была очень показательна. В скором времени объекты культуры и другие учреждения будут пускать людей по одному, а не группами. В таком случае у человека должна быть возможность воспользоваться аудиогидом или изучить территорию с помощью телефона. Кроме того, современные технологии привлекут молодёжь, полагает Панкевич. Так можно донести до молодой аудитории интересную информацию, материалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе с историей Пискарёвского мемориала.
Ранее Лайф сообщал, что в петербургском Приморском парке Победы появится городской огород.