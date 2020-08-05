Идеальны для засолки. Сибирские учёные вырастили полезные огурцы-альбиносы

Сибирские учёные представили огурцы белого цвета, которые обладают уникальными полезными свойствами. Селекционные испытания над новым сортом овощей завершились в прошлом году, а в следующем белоснежные огурцы начнут проходить государственные сортоиспытания. Об этом рассказала заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяна Штайнерт.

— "Белая красота" — сорт, пригодный как для открытого грунта, так и для теплицы. Он отлично себя чувствует в Сибири — зоне рискованного земледелия. В большинстве регионов европейской части России он также приживётся. Он пригоден для всех экологических зон, исключая Крайний Север, — пояснила исследователь News.ru.

Учёный уточнила, что в белом огурце отвечающий за зелёную окраску ген находится в подавленном, рецессивном состоянии. По её словам, в новом виде овоща содержится много легкоусвояемого йода и больше каротина, чем в обычных огурцах. Штайнер также обратила внимание, что "Белая красота" прекрасно подходит для соления.