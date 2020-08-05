Лунная радуга. Уральский астроном заснял редчайшее природное явление

В одну из ночей в небе над городом Ирбит в Свердловской области астроном Илья Янковский сумел запечатлеть на фотоаппарат уникальное природное явление — лунную радугу. Оптическое явление было незаметно для человеческого глаза, но чувствительная матрица техники смогла его зафиксировать.

— Отражённого от Луны солнечного света вполне хватает для процесса рефракции в ночное время. Тем не менее лунная радуга всё равно остаётся одним из самых редких оптических явлений, так как требует весьма специфичных условий — Луна должна быть в фазе, близкой к полнолунию, её не должна закрывать облачность, а в противоположной части неба должны находиться дождевые облака с открытой для наблюдения зоной осадков, — объяснил порталу URA.RU Илья Янковский.

Астроном из Уральского федерального университета Владилен Санакоев оценил успех коллеги, заявив, что ему очень повезло. Ведь без специальной техники человек не сможет увидеть лунную радугу.

— Лично я никогда не видел этого явления. Для того чтобы увидеть лунную радугу, нужна целая совокупность факторов. Невооружённым глазом её не увидеть, так как освещённость Луны в 400 тысяч раз меньше, чем Солнца, — прокомментировал событие журналистам Владилен Санакоев.