Лунная радуга. Уральский астроном заснял редчайшее природное явление

В одну из ночей в небе над городом Ирбит в Свердловской области астроном Илья Янковский сумел запечатлеть на фотоаппарат уникальное природное явление — лунную радугу. Оптическое явление было незаметно для человеческого глаза, но чувствительная матрица техники смогла его зафиксировать.
— Отражённого от Луны солнечного света вполне хватает для процесса рефракции в ночное время. Тем не менее лунная радуга всё равно остаётся одним из самых редких оптических явлений, так как требует весьма специфичных условий — Луна должна быть в фазе, близкой к полнолунию, её не должна закрывать облачность, а в противоположной части неба должны находиться дождевые облака с открытой для наблюдения зоной осадков, — объяснил порталу URA.RU Илья Янковский.
Астроном из Уральского федерального университета Владилен Санакоев оценил успех коллеги, заявив, что ему очень повезло. Ведь без специальной техники человек не сможет увидеть лунную радугу.
Фотограф снимал Млечный Путь из окна самолёта, когда в кадр попало куда более редкое явлениеВ сутки на Землю падает пять-шесть тонн метеоритов, но запечатлеть на камеру это не всегда удаётся.
— Лично я никогда не видел этого явления. Для того чтобы увидеть лунную радугу, нужна целая совокупность факторов. Невооружённым глазом её не увидеть, так как освещённость Луны в 400 тысяч раз меньше, чем Солнца, — прокомментировал событие журналистам Владилен Санакоев.
Как сообщал Лайф, ранее жители Хабаровского края сняли на видео редчайшее для региона природное явление — смерч.