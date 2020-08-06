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Опубликовано эффектное видео пуска ракет комплексами "Искандер-М"

В ходе учений все условные цели на расстоянии 90 км были поражены с высокой точностью.

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Видео © Телеканал "Звезда"

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошёл оперативно-специальный сбор, во время которого ракетные комплексы "Искандер-М" произвели удары по условным целям противника. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах можно увидеть подготовку экипажей комплексов к стрельбам, а также эффектные ракетные удары по объектам. Залпы проводились после поступающих в режиме реального времени данных о положении цели от беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

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Новая система специально разработана для защиты от ударов любыми воздушными средствами поражения.

Как уточнили в Министерстве обороны, все условные цели на расстоянии 90 км были поражены с высокой точностью.

Также в ходе учений были отработаны нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое.

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