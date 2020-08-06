У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

Теперь у работающих россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной, но потратить его они смогут только на прохождение диспансеризации. Соответствующий закон опубликовала "Российская газета", он вступит в силу 11 августа.

Теперь работодатели должны раз в год отпускать сотрудников, которым исполнилось 40 лет, на медобследование, которое они могут пройти в своей поликлинике. При этом зарплата за этот день за ними сохраняется. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, россияне смогут справкой от врача.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый — общее обследование — включает в себя анкетирование, осмотр врача-терапевта, сдачу анализов, онкоцитологию, электрокардиографию, флюорографию лёгких, эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования. Если у пациента заподозрят заболевания, то для уточнения диагноза его направят на второй этап — к узким специалистам.

Планируется, что к 2024 году до 70% граждан будут проходить ежегодную диспансеризацию.