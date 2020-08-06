Почти треть россиян задумалась о выходе на пенсию раньше срока

Чуть менее трети опрошенных россиян (31%) признались, что хотели выйти на пенсию до того, как им исполнится 55 лет. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

При этом женщины чаще мужчин мечтают завершить карьеру до 55 лет — 39% и 23% соответственно. Лишь 17% респонденток хотели бы уйти на пенсию после 65 лет, среди представителей сильного пола таких оказалось 28%.

— Каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60–65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55–60 лет, — говорится в исследовании.

Почти половина (49%) опрошенных признались, что ничего не делают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или закончить карьеру пораньше. Ещё 26% собираются принять меры в будущем, однако сейчас также ничего не делают.