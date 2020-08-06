Подпорченные и с крахмалом. Две марки молочных сосисок попали в чёрный список

Специалисты "Роскачества" проверили молочные сосиски семи торговых марок и нашли в них помимо свинины и говядины ряд неожиданных и не совсем желанных компонентов: следы антибиотиков, крахмал, каррагинан, соевый изолят и микроорганизмы. В исследовании принимали участие товары брендов "Ближние горки", "Велком", "Дымов", "Клинский", "Мясницкий ряд", "Папа может" и "Рублёвский".

В итоге два образца попали в чёрный список. Так, эксперты нашли в составе сосисок "Мясницкий ряд" не заявленный на этикетке соевый изолят, а в "Рублёвских" – каррагинан. Эти товары специалисты к покупке не рекомендуют. Недалеко ушли от антилидеров "Ближние горки" и "Велком". В первом нашли следы антибиотиков, второй оказался испорчен.

— В нём [сосисках "Велком"] появились допустимые ТР ТС следы антибиотиков и превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Иными словами, продукт лежал на прилавке подпорченный. Однако с точностью сказать, где началась порча товара — на производстве, при транспортировке или на прилавке, нельзя, — говорится в исследовании.

Сосиски "Папа может" немного не дотянули до совершенства. По словам экспертов, они оказались плохо проваренными. Также в рецепте этого продукта присутствует курица. Хоть ингредиент и был указан на этикетке, это не соответствует ГОСТу. Поэтому товар получил 4,9 балла вместо максимальных 5.

Лидерами оказались молочные сосиски "Дымов" и "Клинский". Оба образца полностью соответствуют ГОСТу. Продукты получили максимальные 5 баллов и рекомендованы к покупке.