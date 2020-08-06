Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в августе: топ-15 направлений внутри страны

Сервис "Яндекс.Путешествия" выяснил, на какие курорты россияне поедут отдыхать в августе 2020 года. Поскольку многие заграничные направления ещё закрыты и судить об их будущей популярности сейчас невозможно, аналитики компании ограничились оценкой спроса на рынке внутреннего туризма. Итак, в тройку самых популярных направлений вошли Сочи, Анапа и Ялта. Помимо мест для пляжного отдыха россиян привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи (Алтайский край).

Полный рейтинг из топ-15 российских направлений по уровню интереса на "Яндекс.Путешествиях" выглядит следующим образом:

1. Сочи 2. Анапа 3. Ялта 4. Геленджик 5. Алушта 6. Санкт-Петербург 7. Севастополь 8. Евпатория 9. Судак 10. Феодосия 11. Москва 12. Ейск 13. Кисловодск 14. Белокуриха 15. Алупка

В целом данные аналитиков "Яндекс.Путешествий" свидетельствуют о том, что интерес к туризму у наших соотечественников постепенно восстанавливается. По сравнению с июлем прошлого года, доля туристических запросов среди всех запросов уменьшилась всего на четверть (в "карантинном" мае она была почти наполовину меньше. — Прим. Лайфа).

О восстановлении интереса к путешествиям говорят и данные "Яндекс.Маркета". Спрос на водные лыжи, вейк- и ниборды в этом июле был в два с лишним раза выше, чем год назад; спрос на надувные круги и матрасы — в три с лишним раза.

— По-видимому, отчасти дело в эффекте отложенного спроса: все те, кто готовится к путешествиям в апреле — июне, в этот раз вынуждены были отложить приготовления, потому что было неясно, когда и куда получится поехать, — прокомментировали Лайфу авторы исследования. — Кроме того, можно предположить, что за время самоизоляции люди в принципе стали чаще покупать онлайн и теперь больше готовы заказывать в Интернете то, за чем раньше поехали бы в магазин.