Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в августе: топ-15 направлений внутри страны

Сервис "Яндекс.Путешествия" выяснил, на какие курорты россияне поедут отдыхать в августе 2020 года. Поскольку многие заграничные направления ещё закрыты и судить об их будущей популярности сейчас невозможно, аналитики компании ограничились оценкой спроса на рынке внутреннего туризма. Итак, в тройку самых популярных направлений вошли Сочи, Анапа и Ялта. Помимо мест для пляжного отдыха россиян привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи (Алтайский край).
Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видеоВ очередях стоят десятки гостей.
Полный рейтинг из топ-15 российских направлений по уровню интереса на "Яндекс.Путешествиях" выглядит следующим образом:
1. Сочи
2. Анапа
3. Ялта
4. Геленджик
5. Алушта
6. Санкт-Петербург
7. Севастополь
8. Евпатория
9. Судак
10. Феодосия
11. Москва
12. Ейск
13. Кисловодск
14. Белокуриха
15. Алупка
Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма странеМир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?
В целом данные аналитиков "Яндекс.Путешествий" свидетельствуют о том, что интерес к туризму у наших соотечественников постепенно восстанавливается. По сравнению с июлем прошлого года, доля туристических запросов среди всех запросов уменьшилась всего на четверть (в "карантинном" мае она была почти наполовину меньше. — Прим. Лайфа).
О восстановлении интереса к путешествиям говорят и данные "Яндекс.Маркета". Спрос на водные лыжи, вейк- и ниборды в этом июле был в два с лишним раза выше, чем год назад; спрос на надувные круги и матрасы — в три с лишним раза.
— По-видимому, отчасти дело в эффекте отложенного спроса: все те, кто готовится к путешествиям в апреле — июне, в этот раз вынуждены были отложить приготовления, потому что было неясно, когда и куда получится поехать, — прокомментировали Лайфу авторы исследования. — Кроме того, можно предположить, что за время самоизоляции люди в принципе стали чаще покупать онлайн и теперь больше готовы заказывать в Интернете то, за чем раньше поехали бы в магазин.
Отдых в Сочи стал резко дешеветь после открытия АбхазииВ соседней стране цены на еду и проживание в отелях ниже почти на треть. С этим на российском курорте вынуждены считаться.
Ранее туроператоры сравнили цены на отдых на отечественных курортах, а также в Турции и Танзании. Эксперты выяснили, насколько путешествие внутри страны выгоднее зарубежной поездки. Все расчёты здесь.