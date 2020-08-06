Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в августе: топ-15 направлений внутри страны

Помимо пляжного отдыха в Краснодарском крае и Крыму наши соотечественники пакуют чемоданы в Питер и Москву. Из неожиданных точек на карте пользовательского интереса — Кисловодск и Белокуриха в Алтайском крае.

413
Post cover

Фото © Pixabay

Сервис "Яндекс.Путешествия" выяснил, на какие курорты россияне поедут отдыхать в августе 2020 года. Поскольку многие заграничные направления ещё закрыты и судить об их будущей популярности сейчас невозможно, аналитики компании ограничились оценкой спроса на рынке внутреннего туризма. Итак, в тройку самых популярных направлений вошли Сочи, Анапа и Ялта. Помимо мест для пляжного отдыха россиян привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи (Алтайский край).

Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видео

В очередях стоят десятки гостей.

Полный рейтинг из топ-15 российских направлений по уровню интереса на "Яндекс.Путешествиях" выглядит следующим образом:

1. Сочи

2. Анапа

3. Ялта

4. Геленджик

5. Алушта

6. Санкт-Петербург

7. Севастополь

8. Евпатория

9. Судак

10. Феодосия

11. Москва

12. Ейск

13. Кисловодск

14. Белокуриха

15. Алупка

Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма стране

Мир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?

В целом данные аналитиков "Яндекс.Путешествий" свидетельствуют о том, что интерес к туризму у наших соотечественников постепенно восстанавливается. По сравнению с июлем прошлого года, доля туристических запросов среди всех запросов уменьшилась всего на четверть (в "карантинном" мае она была почти наполовину меньше. — Прим. Лайфа).

О восстановлении интереса к путешествиям говорят и данные "Яндекс.Маркета". Спрос на водные лыжи, вейк- и ниборды в этом июле был в два с лишним раза выше, чем год назад; спрос на надувные круги и матрасы — в три с лишним раза.

По-видимому, отчасти дело в эффекте отложенного спроса: все те, кто готовится к путешествиям в апреле — июне, в этот раз вынуждены были отложить приготовления, потому что было неясно, когда и куда получится поехать, прокомментировали Лайфу авторы исследования. — Кроме того, можно предположить, что за время самоизоляции люди в принципе стали чаще покупать онлайн и теперь больше готовы заказывать в Интернете то, за чем раньше поехали бы в магазин.

Отдых в Сочи стал резко дешеветь после открытия Абхазии

В соседней стране цены на еду и проживание в отелях ниже почти на треть. С этим на российском курорте вынуждены считаться.

Ранее туроператоры сравнили цены на отдых на отечественных курортах, а также в Турции и Танзании. Эксперты выяснили, насколько путешествие внутри страны выгоднее зарубежной поездки. Все расчёты здесь.

Выбор редакции

Loading...