В Посольстве РФ назвали доклад Госдепа о дезинформации попыткой заглушить сотрудничество двух стран

Доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" — это попытка заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Об этом сказано в сообщении Посольства России в Вашингтоне.

— Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб, — сказано в записи, опубликованной на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

В посольстве отметили, что к правительственным коммуникациям были отнесены лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и частная радиостанция "Говорит Москва". Если это вершина конструкции, пишут российские дипломаты, то она больше похожа на карточный домик.