В Посольстве РФ назвали доклад Госдепа о дезинформации попыткой заглушить сотрудничество двух стран

Доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" — это попытка заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Об этом сказано в сообщении Посольства России в Вашингтоне.
— Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб, — сказано в записи, опубликованной на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Кремль объяснил фобией сообщения американских СМИ о дезинформации со стороны РоссииДва издания заявили, что бывшие разведчики якобы пытаются повлиять на настроения граждан США.
В посольстве отметили, что к правительственным коммуникациям были отнесены лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и частная радиостанция "Говорит Москва". Если это вершина конструкции, пишут российские дипломаты, то она больше похожа на карточный домик.
В дипмиссии уточнили, что российским и иностранным СМИ, которые будут критиковать Штаты, необходимо быть готовыми стать объектом тщательного изучения — вплоть до блокировки в американских соцсетях без объяснения причин.