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Число пострадавших военных при обрушении строящегося моста через Амур увеличилось до 17

Следственный комитет начал проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Общее число пострадавших при обрушении во время строительства понтонного моста через реку Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) составило 17 военнослужащих. Все они были привлечены для участия в учениях, в рамках которых и возводился рухнувший мост. Как пояснили в Главном военном следственном управлении СКР, пострадавшие проходили службу в составе 7-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

При строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролётов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее была информация о травмировании в результате инцидента лишь двух военных. Медики осмотрели их и оказали помощь, жизни пострадавших угрозы нет.

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