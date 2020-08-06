Число пострадавших военных при обрушении строящегося моста через Амур увеличилось до 17

Общее число пострадавших при обрушении во время строительства понтонного моста через реку Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) составило 17 военнослужащих. Все они были привлечены для участия в учениях, в рамках которых и возводился рухнувший мост. Как пояснили в Главном военном следственном управлении СКР, пострадавшие проходили службу в составе 7-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

— При строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролётов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – сообщили в пресс-службе ведомства.