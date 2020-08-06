Лавров заявил о необходимости исключить возможность ядерной войны

Глава российского МИД Сергей Лавров обратился к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки с призывом не допустить повторения подобной трагедии и исключить саму возможность ядерной войны. Министр иностранных дел РФ заявил, что все ядерные державы должны официально подтвердить приверженность этому постулату.

Пока же наблюдается обратная тенденция: существенный рост ядерных рисков, расторжение договоров сдерживания и контроля над ядерным вооружением. В частности, развёртывание системы глобальной ПРО США, разработка высокоточных стратегических наступательных вооружений, вепонизация космоса и киберпространства и так далее.

— Необходимо исключить риск военных столкновений между ядерными державами и возможность ядерной войны. Твёрдо убеждены, что в ней не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы предлагаем всем ядерным державам официально подтвердить приверженность данному постулату, — заявил глава российского дипведомства.

Сергей Лавров в своём обращении также отметил, что США остаются на данный момент единственной страной в мире и в истории, которая решилась на применение ядерного оружия. Притом необходимость такой бомбардировки вызывает большие сомнения.

Отметим, точное число жертв взрыва в Хиросиме до сих пор не установлено. По разным подсчётам, при самом взрыве погибло от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года количество жертв возросло до 140 тысяч — многие умерли в больницах от ран и облучения. Список продолжает пополняться. Так, за прошлый год в него было внесено ещё около пяти тысяч имён. Общее число погибших, по официальным данным, превышает 324 тысячи.