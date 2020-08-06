Батькина вольница. Зачем Лукашенко идёт на обострение с Россией

В своём полуторачасовом выступлении Александр Лукашенко заявил, что Москва сменила братские отношения с Минском на партнёрство, добавив, что напрасно. Одно глава Белоруссии уточнил, что при любом руководстве две страны всё равно всегда будут оставаться союзниками.

— Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то что братские отношения с нами поменяла на партнёрские, — сказал он.

Кроме того, президент выразил уверенность, что Россия боится потерять Белоруссию.

Как полагает политолог Алексей Мухин, Александру Лукашенко нужны любые предлоги для того, чтобы провести голосование в условиях чрезвычайной ситуации.

— Все текущие события, взятие "вагнеровцев", разговоры о шпионах — это одна большая провокация белорусского КГБ, цель которой — провести выборы в чрезвычайной ситуации, чтобы протест недовольных не смог перерасти в "Майдан", — говорит Мухин. — У Лукашенко, в общем-то, есть две проблемы: проблема с переизбранием и проблема с Путиным, но, находясь долго у власти, он перенёс тот момент, что Путин и Россия перешли на партнёрские, прагматические отношения конкретно с Лукашенко, на Белоруссию в целом. Что, конечно, неверно. Я не думаю, что между российским и белорусским гражданским обществом можно ожидать какого-то охлаждения отношений, а Александру Григорьевичу стоит поискать причины в себе, выясняя, почему наши отношения перестали быть братскими.

Братские отношения — это не дешёвые энергоресурсы и кредиты, считает экономист Александр Роджерс.

— Тут важный момент, когда Александр Григорьевич говорит о братских отношениях, он имеет в виду следующие вещи: шантаж, что он, случись чего, уйдёт на Запад, это желание получать дешёвые кредиты, дешёвые энергоресурсы, а также российский рынок. И всё это пораньше, в нашем случае желательно до выборов. В обмен он не готов даже проводить интеграцию. Подобного рода отношения братскими назвать не получается. И всё это в условиях, когда прозападная оппозиция Белоруссии открыто работает через Польшу. А Польше, уж простите, никакая Белоруссия на фиг не нужна, Польше нужны восточные земли вплоть до Вильно, на которых очень неудачно, по их мнению, расположилась Белоруссия. В этих условиях шантажировать Россию по меньшей мере как-то неблагодарно, — заявил экономист.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Александр Лукашенко просто избалован российской мягкостью, отчего настал закономерный итог.

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— Когда Александр Григорьевич говорил о неизвестном враге, подкладывающем ядерное оружие, и пожаре до Владивостока, он умышленно не назвал Россию. В таких случаях лучше не артикулировать, а сделать так, чтобы внутри зрителей создалось ощущение сопричастности, чтобы они сами додумали. Другой вопрос, что мы его сильно избаловали. Лукашенко искренне считает, что можно получать преференции, не давая ничего взамен, мы его к этому приучали всё последнее время. Когда Батька устраивал сцены, мы всегда шли ему навстречу: "на, держи, только успокойся". Собственно, вот и огребли и пожаром до Владивостока, и с "вагнеровцами", — заявил Мирзаян.

Эксперт также добавил, что, скорее всего, красной черты с задержанными россиянами Лукашенко не перейдёт, а значит, просьба Зеленского сдать их Украине выполнена не будет.

— Если вдруг Александр Лукашенко решит и сдаст наших ребят украинским нацистам, то ему за это ничего не будет. Ни субсидий, ни военно-политических прикрытий, ничего. Всё это вызовет очень негативную реакцию со стороны российского населения. И если с Кремлём можно договориться, то с населением, народом уже не получится. К предателям, а это именно ход предателя, у нас отношение более чем однозначное, это клеймо он смыть не сможет. Так что, я думаю, Лукашенко может поторговаться, может пожурить, ну сделать всё, что обычно делают с заложниками, но Украине он их не отдаст, — полагает Геворг Мирзаян.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что очень верно выразился заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, сказавший, что союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании Лукашенко.

— Лукашенко действительно стратегические вопросы Отечества разменивает на мелочь с противостоянием с людьми внутри Белоруссии. Я считаю, что позиция Лукашенко является предательской прежде всего по отношению к самой Белоруссии, где в Великую Отечественную войну каждый третий умер за наше единое Отечество. Полагаю, что нам нужно пересматривать саму систему отношений с Лукашенко. Мы должны возвращаться к международным правилам, сформулированным в 1945 году, когда не было двух разных народов, но была одна нация. Нам нужно прекратить действие законов 1991 года и восстанавливать наше общее единое государство, страну и Отечество, — заявил депутат Фёдоров.