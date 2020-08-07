Заложники шестого срока. Отдаст ли Лукашенко россиян в Киев и зачем стягивает войска к Минску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины, чтобы решить судьбу задержанных под Минском россиян. Он объявил, что если Москва и Киев не откликнутся на это предложение, то белорусские власти решат судьбу задержанных сами, "на основании законов и человечности" и без "политизации".

Накануне глава республики также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность экстрадиции россиян, которых Киев подозревает в участии в боевых действиях на юго-востоке республики. Также начинает появляться информация, что к Минску стягиваются военные подразделения для предотвращения вероятных беспорядков.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что таким образом Александр Лукашенко собирается тянуть историю с заложниками до конца выборов, чтобы выторговать признание результатов Россией.

— Вероятно, глава республики ощущает себя императором, который руководит всем славянским миром, и царём, вызывающим двух прокуроров. В качестве шоу для выборов выглядит замечательно. Это не первый случай за 25 лет, когда Минск действует похожими методами. Лукашенко всё это будет тянуть до 9–10-го числа, чтобы Россия признала выборы легитимными. По сути, это заложники его шестого срока. Если Россия будет сопротивляться, то в наказание он отдаст их Украине. Всё открыто и понятно, как будто 1990-е годы, вышибает свою масть, — пояснил Суздальцев.

Профессор отметил, что, скорее всего, генеральный прокурор России просто не приедет, так как страна переговоров с террористами не ведёт.

— Тут надо ориентироваться на выступление Путина, который 31 июля очень чётко и недвусмысленно пояснил, что российская сторона надеется на то, что необоснованно арестованные граждане России будут освобождены в ближайшее время. Мы не считаем их виноватыми, нам не нужны никакие доказательства, нам не нужны торги, мы считаем, что их должны отпустить без переговоров. Лукашенко же уже объявил их боевиками, как раз 4-го числа. До этого он ожидал, что Россия будет на него выходить, о чём и 29 июля, и 1 августа говорил, возмущался, почему Путин ему не звонит. В общем-то, терять ему нечего, ему нужно делать что угодно, чтобы удержать власть, — пояснил эксперт.

Политтехнолог Марат Баширов полагает, что Лукашенко в надежде на торг попал в ловушки, в том числе юридические. Понимая, что натворил, он пытается вызвать прокуроров, чтобы придать общему абсурду некую юридическую осмысленность, которую вряд ли удастся найти, так как доказательств виновности нет.

— Задерживают 32 гражданина России, потом находят ещё одного, против них возбуждают уголовное дело по подготовке теракта, но доказательной базы нет. Через день возникает сюжет, согласно которому задержанные якобы воевали в Донбассе, после чего появляется следующий сюжет, что их хотят выдать по невыясненным обвинениям. Это, простите, доказывать же надо, что не так просто, тут нужна экстрадиция, а у неё есть процедура, двусторонние договоры. Некая коллизия получается. Самое главное, уголовное дело по подготовке к теракту на территории Белоруссии не подходит для выдачи Украине. Также отмечу, что, согласно законодательству Белоруссии, по тем статьям, по которым обвинили россиян, задержание без суда может длиться до 10 суток. Эти 10 суток истекут сразу после выборов, и там нужно будет либо прийти в суд с доказательствами, либо отпускать на волю, — подчеркнул Баширов.

Публицист Анатолий Вассерман полагает, что известный афоризм, согласно которому политик во время предвыборной гонки похож на человека только внешне, вполне подходит к Лукашенко, который совершенно не задумывается о поствыборных последствиях.

— Я думаю, что главным последствием в случае, если Александр Лукашенко выдаст российских граждан Украине, станет резкое ухудшение положения граждан Республики Беларусь в Российской Федерации. Конечно, дыры в белорусском бюджете не такие большие, как в украинском, и деньги мигрантов из Белоруссии не столько много значат, но их количество тоже достаточно велико, чтобы быть ощутимым. Конечно, у нас есть соглашение по Союзному государству, но даже в рамках этого соглашения возможен весьма широкий диапазон условий. Я думаю, президент Белоруссии почувствует, что бюджет его страны стало заметно труднее наполнить, чем раньше, а поскольку этот бюджет и сейчас не очень-то велик, думаю, что проблем возникнет немало. Причём сами граждане Белоруссии на предстоящих выборах покажут главе республики, что теперь они думают о нём существенно хуже, чем было раньше, — пояснил эксперт.