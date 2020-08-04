Белорусский излом. Почему Лукашенко хочет новую конституцию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко огласил свое 20-е по счёту послание на посту президента. В этом году к нему повышенное внимание ввиду непростой предвыборной ситуации в республике. В своём выступлении президент предложил в том числе провести референдум по новой конституции страны.
— Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнём с конституции, — сказал Лукашенко во вступлении.
Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, белорусское общество объективно требует перемен, оно усложнилось, появились новые социальные и экономические группы, которые должны находить своё отражение и в политической реальности.
— Самое первое, что может прийти на ум, — это усиление роли парламента и политических партий в жизни страны. Второй момент — это увеличение полномочий местной власти, чтобы местное самоуправление часть задач решало самостоятельно, а не по указке из Минска. В принципе, разговор об изменениях идёт уже достаточно давно, и можно сказать, что на фоне протестов, когда часть электората недовольна действующей властью, эти процессы и активизировались, от разговоров начали переходить к реальным реформам. Конечно, все требования противников Лукашенко они не удовлетворят, так как многие требования попросту абсурдны, но это безусловно ответ на оживление политического ландшафта страны, — отметил эксперт.
Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Лукашенко требуется прежде всего дать альтернативу "Майдану", который начинают видеть единственной альтернативой его правлению.
— Тут надо понимать, что об изменениях в конституцию или изменении конституции следует говорить, когда они уже будут предложены, как мы прекрасно знаем, итоговый перечень вопросов может сильно отличаться от того, что было вначале. Ситуация у Лукашенко на самом деле непростая, у него проблема с улицей. Значительная часть белорусского населения выступает активно против Батьки. Однако провести выборы аккуратно и легитимно он не смог, а попросту всех неугодных забанил, напинал ОМОНом и был таков. В итоге эти протесты убивают самое главное — веру в то, что Лукашенко может уйти не майданным путём, что его можно сместить законно. В итоге Лукашенко решил анонсировать изменения в конституции, сказав таким образом, что ваше мнение всё равно будет учтено, что вы можете выразить ваш протест в будущем голосовании. Это создаёт видимость диалога с белорусским обществом, даёт ощущение, что ещё не всё потеряно. Это достаточно распространённый ход для автократического правителя, — подчеркнул Мирзаян.
Александр Лукашенко готовится к тому, чтобы передать власть по наследству, полагает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.
— Он хочет разделить ответственность президента на другие институты власти, которые есть в Белоруссии. Разумеется, речь идёт не о декоративном парламенте, он хочет ввести пост вице-президента и возложить часть своей ответственности на него. Туда будет назначен его сын, Виктор Лукашенко, и фактически мы увидим, как власть будет передана по наследству. Тут нужно понимать: он не собирается уходить, он просто готовит власть для своих сыновей, сначала старшего, потом младшего. Это старая история, она длится с 2014 года, но тогда не получилось, потом было назначено на 2017 год, но началась санация союзного государства, потом он испугался оранжевой революции в Армении. В 2019 году шла длительная дискуссия с Москвой, в ходе которой Москва должна была поддержать, так как тогда казалось, что без поддержки России это всё бессмысленно, но сейчас ему уже терять нечего. Поэтому ему и остаётся добиться признания на выборах и провести этот референдум, — заявил профессор.
Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в БелоруссииГлаве Белоруссии необходимо поворотное событие, которое сможет развязать ему руки, считают эксперты. Поэтому он единственный человек в стране, который способен организовать протомайдан. Население достаточно скептично относится к его новой манере управления, чем пытаются воспользоваться Соединённые Штаты Америки, а пока Россия стоит в стороне.
Отметим, что слухи, согласно которым после Александра Лукашенко будут править его сыновья, появились уже давно, однако все они не выходили из формата шуток. При этом стоит отметить, что Виктор Лукашенко занимает должность исполняющего обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, а Николай Лукашенко — ещё школьник.