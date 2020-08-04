Белорусский излом. Почему Лукашенко хочет новую конституцию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко огласил свое 20-е по счёту послание на посту президента. В этом году к нему повышенное внимание ввиду непростой предвыборной ситуации в республике. В своём выступлении президент предложил в том числе провести референдум по новой конституции страны.

— Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнём с конституции, — сказал Лукашенко во вступлении.

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, белорусское общество объективно требует перемен, оно усложнилось, появились новые социальные и экономические группы, которые должны находить своё отражение и в политической реальности.

— Самое первое, что может прийти на ум, — это усиление роли парламента и политических партий в жизни страны. Второй момент — это увеличение полномочий местной власти, чтобы местное самоуправление часть задач решало самостоятельно, а не по указке из Минска. В принципе, разговор об изменениях идёт уже достаточно давно, и можно сказать, что на фоне протестов, когда часть электората недовольна действующей властью, эти процессы и активизировались, от разговоров начали переходить к реальным реформам. Конечно, все требования противников Лукашенко они не удовлетворят, так как многие требования попросту абсурдны, но это безусловно ответ на оживление политического ландшафта страны, — отметил эксперт.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Лукашенко требуется прежде всего дать альтернативу "Майдану", который начинают видеть единственной альтернативой его правлению.

— Тут надо понимать, что об изменениях в конституцию или изменении конституции следует говорить, когда они уже будут предложены, как мы прекрасно знаем, итоговый перечень вопросов может сильно отличаться от того, что было вначале. Ситуация у Лукашенко на самом деле непростая, у него проблема с улицей. Значительная часть белорусского населения выступает активно против Батьки. Однако провести выборы аккуратно и легитимно он не смог, а попросту всех неугодных забанил, напинал ОМОНом и был таков. В итоге эти протесты убивают самое главное — веру в то, что Лукашенко может уйти не майданным путём, что его можно сместить законно. В итоге Лукашенко решил анонсировать изменения в конституции, сказав таким образом, что ваше мнение всё равно будет учтено, что вы можете выразить ваш протест в будущем голосовании. Это создаёт видимость диалога с белорусским обществом, даёт ощущение, что ещё не всё потеряно. Это достаточно распространённый ход для автократического правителя, — подчеркнул Мирзаян.

Александр Лукашенко готовится к тому, чтобы передать власть по наследству, полагает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Он хочет разделить ответственность президента на другие институты власти, которые есть в Белоруссии. Разумеется, речь идёт не о декоративном парламенте, он хочет ввести пост вице-президента и возложить часть своей ответственности на него. Туда будет назначен его сын, Виктор Лукашенко, и фактически мы увидим, как власть будет передана по наследству. Тут нужно понимать: он не собирается уходить, он просто готовит власть для своих сыновей, сначала старшего, потом младшего. Это старая история, она длится с 2014 года, но тогда не получилось, потом было назначено на 2017 год, но началась санация союзного государства, потом он испугался оранжевой революции в Армении. В 2019 году шла длительная дискуссия с Москвой, в ходе которой Москва должна была поддержать, так как тогда казалось, что без поддержки России это всё бессмысленно, но сейчас ему уже терять нечего. Поэтому ему и остаётся добиться признания на выборах и провести этот референдум, — заявил профессор.