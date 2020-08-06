Посольство России отреагировало на претензии Японии по поводу поездки главы МЧС на Курилы

Россия считает категорически неприемлемыми претензии Японии по поводу поездки главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. Об этом заявило Посольство РФ в Токио в ответ на полученную 5 августа ноту от японского МИД.

— В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит, — рассказали в российской дипмиссии.

В посольстве также напомнили японскому МИД, что Россия имеет полное право осуществлять на собственной территории любую деятельность в соответствии со своим законодательством, включая и поездки министров.