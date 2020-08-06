Посольство России отреагировало на претензии Японии по поводу поездки главы МЧС на Курилы

Россия считает категорически неприемлемыми претензии Японии по поводу поездки главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. Об этом заявило Посольство РФ в Токио в ответ на полученную 5 августа ноту от японского МИД.
— В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит, — рассказали в российской дипмиссии.
В посольстве также напомнили японскому МИД, что Россия имеет полное право осуществлять на собственной территории любую деятельность в соответствии со своим законодательством, включая и поездки министров.
МИД Японии в докладе назвал южную часть Курильских островов своей территориейВ документе отметили, что мирный договор с Россией возможен "лишь после решения вопроса о принадлежности" островов.
Напомним, споры России и Японии о принадлежности южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.