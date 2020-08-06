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Посольство России отреагировало на претензии Японии по поводу поездки главы МЧС на Курилы

В дипмиссии подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит.

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Фото © Pixabay

Россия считает категорически неприемлемыми претензии Японии по поводу поездки главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. Об этом заявило Посольство РФ в Токио в ответ на полученную 5 августа ноту от японского МИД.

В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми. Подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит, — рассказали в российской дипмиссии.

В посольстве также напомнили японскому МИД, что Россия имеет полное право осуществлять на собственной территории любую деятельность в соответствии со своим законодательством, включая и поездки министров.

МИД Японии в докладе назвал южную часть Курильских островов своей территорией

В документе отметили, что мирный договор с Россией возможен "лишь после решения вопроса о принадлежности" островов.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.

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