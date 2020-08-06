В Крыму поставлен рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса

В Крыму коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили у 39 человек. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов. Такое количество является абсолютным рекордом для полуострова.

— За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц, — говорится в сообщении на странице Аксёнова в соцсети "ВКонтакте".

Прежним максимальным показателем было 38 выявленных случаев. Он отмечался 5 июля.

Всего же на полуострове за всё время было зафиксировано 1389 случаев коронавирусной инфекции. 986 человек уже выздоровели.