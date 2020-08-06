В Крыму поставлен рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса

В Крыму коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили у 39 человек. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов. Такое количество является абсолютным рекордом для полуострова.
Аксёнов рассказал, сколько россиян уже отдохнули в Крыму. Счёт пошёл на миллионыПри этом более половины из них прибыли на полуостров на личном транспорте и автобусах по Крымскому мосту.
— За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц, — говорится в сообщении на странице Аксёнова в соцсети "ВКонтакте".
Прежним максимальным показателем было 38 выявленных случаев. Он отмечался 5 июля.
Всего же на полуострове за всё время было зафиксировано 1389 случаев коронавирусной инфекции. 986 человек уже выздоровели.
Напомним, что после открытия границ Турции там резко начало расти количество выявляемых случаев коронавируса. Однако власти страны заверили, что это происходит не на курортах.