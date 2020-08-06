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Похоронный форсаж. Сибирские ритуальщики переделали катафалк под дрифт

Toyota Crown была занижена, ходовая часть заменена, объединены две трансмиссии.

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Видео © Instagram / necropolis_expo

Переделанный под дрифт-машину катафалк привезли на выставку ритуальных услуг "Некрополь-Приморье — 2020", которая открылась 6 августа в городе Артём. В пресс-службе выставки уточнили, что приспособить похоронный автомобиль для езды в экстремальных условиях решила ритуальная контора из Новосибирска.

Для этого машина Toyota Crown была занижена, ходовая часть заменена, объединены две трансмиссии. Модернизированный катафалк теперь может "поставиться боком" и в целом выполнять все манёвры, которые делают подготовленные для таких трюков автомобили.

Ожидается, что во время выставки технические возможности дрифт-катафалка продемонстрирует профессиональный пилот. После завершения мероприятия автомобиль вернётся в Новосибирск и будет задействован в работе, для которой предназначался изначально.

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